Проверьте свои пароли! В сеть попали данные 184 миллионов пользователей

Размер незащищенной базы данных превышает 47 гигабайт, а внутри нее собрано свыше 84 миллионов уникальных пар "логин-пароль" от различных онлайн-сервисов.

Как сообщает издание Forbes, утечку обнаружил исследователь в области кибербезопасности Джереми Фаулер, опубликовавший детальный отчет об инциденте. По данным Фаулера, среди попавших в сеть сведений оказались логины и пароли от таких популярных платформ, как Apple, Facebook, Instagram, Roblox и Snapchat. Кроме того, утечка коснулась информации пользователей финансовых учреждений, медицинских платформ и даже правительственных сайтов, что значительно повышает риски для тех, чьи данные оказались в открытом доступе.

По словам Фаулера, значительная часть данных была получена с помощью вредоносного программного обеспечения, специализирующегося на краже личных сведений пользователей, таких как пароли и логины. На данный момент неизвестно, кто создал обнаруженную базу данных и с какой целью. В настоящее время сервер, на котором хранилась утекшая информация, ограничил доступ к этим данным.

Пользователям цифровых сервисов настоятельно рекомендуют обновить свои пароли, особенно в том случае, если один и тот же пароль используется для нескольких сайтов и приложений. Эксперты по безопасности советуют создавать уникальные и сложные пароли для каждого сервиса отдельно, а также, по возможности, включить двухфакторную аутентификацию (например, подтверждение входа с помощью смартфона).

Компании Apple, Meta и Roblox пока никак не прокомментировали произошедшее.