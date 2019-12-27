Смерть на "приемке". Арестант прожил в брянской колонии 1 час 40 минут

После того как Якубова признали виновным, Василий Булков судился с ФСИН и министерством финансов России, требуя компенсацию за смерть сына в 5 млн рублей. Финансовую ответственность возложили на тюремное управление, но объем компенсации был снижен в десять раз - до 500 тысяч.

"Придется поперебить всех"

Би-би-си удалось поговорить с заключенным, который до сих пор находится в клинцовской колонии. Александр В. (имя изменено) считает, что в последнее время обстановка в тюрьме медленно, но все же меняется к лучшему. "Последние полтора года я не слышал, чтобы кого-то избили в ШИЗО", - говорит он.

Относительную нормализацию он связывает с приходом в 2017 году нового начальника колонии, Александра Левина. До того начальники и их заместители менялись "как перчатки". "Возглавлять это учреждение не хотел никто. Был один полковник, к нему, кстати, очень хорошо относились. Я с ним разговаривал однажды, спросил: "Ну что, начальником у нас станете?" Он сказал: "Промышленная зона у вас - мечта. Но сначала мне придется поперебить всех ментов".

BBC

Под "ментами" понимается состав надзирателей, многие из которых отметились жестоким обращением с заключенными в предыдущие годы. "Шевцов, К-в, вот эта вот компания, они же здесь работали в 2013 году, когда здесь убивали чуть ли не по несколько человек в неделю. Оставшиеся сотрудники - это, так сказать, наследие. Но их потихоньку меняют. На все нужно время, улучшения идут, но - медленно".

К-в, как утверждает обращение, отправленное в правозащитный проект Gulagu.net, присутствовал при приемке этапа, в котором находился Роман Сарычев.

Александр В. говорит, что тюремные порядки исключают одиночный контакт надзирателя с этапируемым. "Если там был один сотрудник, то где были остальные? Это как минимум служебное несоответствие и увольнение. А если те, кто должен был присутствовать, были, то они не могли этого не видеть".

"Принимает как минимум вся смена, около шести-семи человек. Не может один сотрудник там быть", - подтверждает бывший обитатель ИК-6 Сергей Манташов.

Он поддерживает контакт с теми, кто остается в клинцовской колонии, и с родственниками заключенных и уверен, что ничего всерьез не меняется. Манташов и другие бывшие заключенные не сомневаются, что начальник колонии осведомлен, как именно происходит приемка этапированных арестантов в его тюрьме.

Один или группа?

Когда майору Шевцову избирали меру пресечения, он попросил для себя домашний арест. "Он попросил суд разъяснить потерпевшим, что такое домашний арест. Он сказал: "Чтоб вы понимали, домашний арест - когда я нахожусь в четырех углах без связи и без интернета". У меня нет брата, он лежит в гробу, а он будет находиться без интернета, со своей женой и детьми", - недоумевает Татьяна Янченко.