Названа предварительная причина смерти Галины Волчек

Раннее стало известно, что 26 декабря на 87-м году жизни скончалась режиссер и худрук театра "Современник" Галина Волчек. СМИ сообщили причины смерти.
Как сообщает портал Lenta.ru, предварительно медики считают, что Галина Борисовна скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у режиссера начали отказывать органы.
О смерти Волчек прямо со сцены театра сообщил актер Сергей Гармаш. Он признал, что не верит в случившееся. Артист призвал аудиторию к минуте молчания. Соболезнование родным выразил президент РФ Владимир Путин.
Известно, что прощание состоится 29 декабря в стенах театра "Современник". Похороны состоятся в тот же день.
Актриса была госпитализирована с воспалением легких 24 декабря, ее отвезли в Боткинскую больницу. Также в прессе появилась информация о резком ухудшении ее состояния здоровья.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она является дочерью известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955 году Волчек стала выпускницей школы-студии МХАТ. Она известна за роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.
С 1972 года Волчек является главным режиссером театра "Современник". В 1989 году она также стала его художественным руководителем.