Названа предварительная причина смерти Галины Волчек

Как сообщает портал Lenta.ru, предварительно медики считают, что Галина Борисовна скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у режиссера начали отказывать органы.

О смерти Волчек прямо со сцены театра сообщил актер Сергей Гармаш. Он признал, что не верит в случившееся. Артист призвал аудиторию к минуте молчания. Соболезнование родным выразил президент РФ Владимир Путин.

Известно, что прощание состоится 29 декабря в стенах театра "Современник". Похороны состоятся в тот же день.

Актриса была госпитализирована с воспалением легких 24 декабря, ее отвезли в Боткинскую больницу. Также в прессе появилась информация о резком ухудшении ее состояния здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она является дочерью известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955 году Волчек стала выпускницей школы-студии МХАТ. Она известна за роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.