Считают, что мир крутится вокруг них: самые высокомерные знаки Зодиака

Овен

Овны невероятно упрямы. Если они что-то придумают, то обязательно это сделают. Если будет необходимо, то эти знаки Зодиака пойдут по головам. Определенно, Овны думают только о себе.

Телец

Телец будет кричать и делать всевозможные знаки, чтобы обратить на себя внимание. Этот знак Зодиака считает, что важно лишь то, что происходит с ним. Тельцы - это хорошие друзья, но они не знают, что такое компромисс.

Лев

Ни у кого нет такой завышенной самооценки, как у Льва. Лев всегда себя считает самым лучшим. Этот знак Зодиака любит быть в центре внимания, что часто граничит с высокомерностью.

Козерог