Сб, 28.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами

Считают, что мир крутится вокруг них: самые высокомерные знаки Зодиака

Девушка и жасмин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ultra_Nancy/Pixabay

Астрологи утверждают, что эти знаки Зодиака эгоцентричны и думают только о себе. Об этом пишет Limon.ee.

Овен

Овны невероятно упрямы. Если они что-то придумают, то обязательно это сделают. Если будет необходимо, то эти знаки Зодиака пойдут по головам. Определенно, Овны думают только о себе.

Телец

Телец будет кричать и делать всевозможные знаки, чтобы обратить на себя внимание. Этот знак Зодиака считает, что важно лишь то, что происходит с ним. Тельцы - это хорошие друзья, но они не знают, что такое компромисс. 

Лев

Ни у кого нет такой завышенной самооценки, как у Льва. Лев всегда себя считает самым лучшим. Этот знак Зодиака любит быть в центре внимания, что часто граничит с высокомерностью.

Козерог

Козероги невероятно любят себя. Эти знаки Зодиака уверены, что они знают как лучше. Козерог мастерски умеет повернуть ситуацию так, что виноватыми становятся все, кроме него.

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