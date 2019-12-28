Ветеринары нашли человеческие руки и браслет в животе акулы

Благодаря браслету, удалось выяснить личность погибшего, однако предусмотрено также провести тесты ДНК. Речь идет о 70-летнем мужчине, который в начале декабря отправился на каяке вдоль западного побережья Реюньона, однако обратно так и не вернулся.

Акула была выловлена во время исследовательской поездки. Пока невозможно выяснить, стал ли мужчина жертвой акулы или же погиб другим путем. В заморском регионе Франции часты происходят нападения акул.