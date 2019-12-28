Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Ветеринары нашли человеческие руки и браслет в животе акулы

ФОТО: AP/Scanpix

На острове Реюньон заморского региона Франции, который находится в Индийском океане на расстоянии в примерно 700 километров на восток от Мадагаскара, ветеринары нашли в животе тигровой акулы остатки человеческих рук и браслет, сообщает Franceinfo. 

Благодаря браслету, удалось выяснить личность погибшего, однако предусмотрено также провести тесты ДНК. Речь идет о 70-летнем мужчине, который в начале декабря отправился на каяке вдоль западного побережья Реюньона, однако обратно так и не вернулся.

Акула была выловлена во время исследовательской поездки. Пока невозможно выяснить, стал ли мужчина жертвой акулы или же погиб другим путем. В заморском регионе Франции часты происходят нападения акул.

Новостное агентство AFP сообщает, что с 2011 года уже произошло 24 атаки. 11 из них были смертельными. Чаще всего акулы нападают на серфингистов, которых ошибочно считают своей привычной пищей. 

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