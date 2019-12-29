Вс, 29.12.2019
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Фото: В Москве простились с Галиной Волчек

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

29 декабря в Москве прошла гражданская панихида по художественному руководителю театра "Современник" Галине Волчек. Известно, что режиссер была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сообщает портал StarHit.ru.

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. 

На прощание с худруком приехали много людей с цветами, поклонники, коллеги и знаменитости. Среди них были Сергей Гармаш, Римас Туминас, Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Александр Ширвиндт, Чулпан Хаматову, Ингеборга Дапкунайте, Марина Неелова, музыкант Аркадий Укупник и многие другие.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не смогла приехать на похороны подруги. Дело в том, что из-за стресса у Аллы Борисовны поднялось давление. 

"Сегодня не вся семья здесь, но есть Кристина, брат мой. Конечно, должна была быть Алла Борисовна, но, скажу вам честно, она очень тяжело переживает эту утрату - у нее резко поднялось давление и она физически не может находиться здесь", - цитирует Максима Галкина СМИ. 

Прощание проходило с 9 утра до 12.30. Похороны Галины Волчек состоялись в 14.00 на Новодевичьем кладбище.

Галерея: Прощание с Галиной Волчек

В адрес покойной Галины Борисовны было сказано много добрых слов, отмечен ее талант руководителя и человеческие качества. 

Телеграммы со словами соболезнования прислали многочисленные российские политики и общественные деятели, в том числе и президент РФ Владимир Путин. 

 Напомним, последние месяца Галина Борисовна тяжело болела. Она была доставлена в одну из московских больниц с диагнозом "воспаление легких". Позже СМИ сообщили об осложнениях. У Волчек на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией. Позже начались отеки нижних конечностей.

Как сообщает портал Lenta.ru, предварительно медики считают, что Галина Борисовна скончалась от отека головного мозга и отека легких. 

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