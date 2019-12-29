Фото: В Москве простились с Галиной Волчек

"Сегодня не вся семья здесь, но есть Кристина, брат мой. Конечно, должна была быть Алла Борисовна, но, скажу вам честно, она очень тяжело переживает эту утрату - у нее резко поднялось давление и она физически не может находиться здесь", - цитирует Максима Галкина СМИ.