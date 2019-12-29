Фото: В Москве простились с Галиной Волчек

29 декабря в Москве прошла гражданская панихида по художественному руководителю театра "Современник" Галине Волчек. Известно, что режиссер была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сообщает портал StarHit.ru.
Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет.
На прощание с худруком приехали много людей с цветами, поклонники, коллеги и знаменитости. Среди них были Сергей Гармаш, Римас Туминас, Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Александр Ширвиндт, Чулпан Хаматову, Ингеборга Дапкунайте, Марина Неелова, музыкант Аркадий Укупник и многие другие.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не смогла приехать на похороны подруги. Дело в том, что из-за стресса у Аллы Борисовны поднялось давление.
"Сегодня не вся семья здесь, но есть Кристина, брат мой. Конечно, должна была быть Алла Борисовна, но, скажу вам честно, она очень тяжело переживает эту утрату - у нее резко поднялось давление и она физически не может находиться здесь", - цитирует Максима Галкина СМИ.
Прощание проходило с 9 утра до 12.30. Похороны Галины Волчек состоялись в 14.00 на Новодевичьем кладбище.
Галерея: Прощание с Галиной Волчек
В адрес покойной Галины Борисовны было сказано много добрых слов, отмечен ее талант руководителя и человеческие качества.
Телеграммы со словами соболезнования прислали многочисленные российские политики и общественные деятели, в том числе и президент РФ Владимир Путин.
Напомним, последние месяца Галина Борисовна тяжело болела. Она была доставлена в одну из московских больниц с диагнозом "воспаление легких". Позже СМИ сообщили об осложнениях. У Волчек на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией. Позже начались отеки нижних конечностей.
Как сообщает портал Lenta.ru, предварительно медики считают, что Галина Борисовна скончалась от отека головного мозга и отека легких.