В этом году в ДТП погибли 134 человека

В 2017 году в результате автоаварий погибли 134 человека.

В этом году до конца декабря в дорожно-транспортных происшествиях погибли 38 пешеходов.

Пострадали в результате автоаварий в декабре 4633 человека, что на 332 меньше, чем годом ранее.