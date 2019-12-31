Вт, 31.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами

В этом году в ДТП погибли 134 человека

Автомобиль после ДТП

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В этом году до 29 декабря в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 134 человека, что на 12 человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Госполиции.

В 2017 году в результате автоаварий погибли 134 человека.

В этом году до конца декабря в дорожно-транспортных происшествиях погибли 38 пешеходов.

Пострадали в результате автоаварий в декабре 4633 человека, что на 332 меньше, чем годом ранее.

В целом в этом году зарегистрировано 20 677 дорожно-транспортных происшествий, что на 175 больше, чем годом ранее.

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