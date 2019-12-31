Вт, 31.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Начат сбор подписей за запрет тратить бюджетные средства на праздничные фейерверки

Салют

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет тратить средства из бюджетов самоуправлений и государства на праздничные фейерверки.

Представитель инициативы Майя Приедите считает, что необходимо прекратить разбазаривание денег на праздничные фейерверки, которые к тому же пугают животных.

Приедите подчеркнула, что это особенно важно в то время, когда из-за нехватки финансирования государство не может обеспечить адекватный бюджет для здравоохранения и образования.

В результате такого запрета будут более целесообразно тратиться деньги налогоплательщиков, не будет загрязняться окружающая среда и не будут пугаться животные, указывает Приедите.

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