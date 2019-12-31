Впервые за шесть лет! Путин поздравил президента Украины с Новым годом

Глава России Владимир Путин 31 декабря провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Кремль.
Беседа состоялась по инициативе Украины. Путин и Зеленский обсудили важность нового контракта на транзит газа и недавнего обмена заключенными между Киевом и Донбассом. Также главы двух государств поздравили друг друга с Новым годом.
По информации на сайте Кремля, Путин не поздравлял президентов Украины с Новым годом на протяжении шести лет. Последнее новогоднее поздравление было в декабре 2013 года Виктору Януковичу.