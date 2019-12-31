Вт, 31.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"
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Впервые за шесть лет! Путин поздравил президента Украины с Новым годом

Владимир Путин

ФОТО: REUTERS/EPA/AP

Глава России Владимир Путин 31 декабря провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Кремль.

Беседа состоялась по инициативе Украины. Путин и Зеленский обсудили важность нового контракта на транзит газа и недавнего обмена заключенными между Киевом и Донбассом. Также главы двух государств поздравили друг друга с Новым годом.

По информации на сайте Кремля, Путин не поздравлял президентов Украины с Новым годом на протяжении шести лет. Последнее новогоднее поздравление было в декабре 2013 года Виктору Януковичу.

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