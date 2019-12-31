В лондонской галерее посетитель повредил картину Пабло Пикассо

Посетитель лондонской галереи Тейт 28 декабря повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины". Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителей галереи и полиции.
Пока не сообщается, насколько серьёзны повреждения. Работники галереи убрали произведение из экспозиции для того, чтобы оценить ущерб.
Согласно обвинению в повреждении полотна был задержан 20-летний житель Лондона Шакил Месси. Он свою вину отрицает. Месси будет под арестом до предварительного слушания по его делу, которое назначено на 30 января.
Картина "Бюст женщины" (1944) была написана в Париже. На ней изображена муза Пабло Пикассо, художница и фотограф Дора Маар. Согласно данным BBC, стоимость картины можно оценить в 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 26 миллионов долларов).
A man has been charged with criminal damage after a £20m Picasso painting was attacked at the Tate Modern art gallery in London on Saturday.https://t.co/laeENo52lh— BBC Entertainment (@BBCNewsEnts) December 31, 2019