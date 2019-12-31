В лондонской галерее посетитель повредил картину Пабло Пикассо

Пока не сообщается, насколько серьёзны повреждения. Работники галереи убрали произведение из экспозиции для того, чтобы оценить ущерб.

Согласно обвинению в повреждении полотна был задержан 20-летний житель Лондона Шакил Месси. Он свою вину отрицает. Месси будет под арестом до предварительного слушания по его делу, которое назначено на 30 января.

Картина "Бюст женщины" (1944) была написана в Париже. На ней изображена муза Пабло Пикассо, художница и фотограф Дора Маар. Согласно данным BBC, стоимость картины можно оценить в 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 26 миллионов долларов).