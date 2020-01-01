Ежегодно в Латвии 1200 человек меняют имя. Почему?

Например, в прошлом году в ЗАГСе насчитывалось 1000 дел о смене фамилии и 200 дел о смене имени.

В последние десять лет чаще всего жители меняли фамилии в 2016 году - это решили сделать более 1200 человек. В 2010 году наблюдался самый низкий показатель и фамилию сменили 600 человек. Об этом свидетельствуют данные ЗАГСа.

Директор департамента записей гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере рассказала, что за каждым делом стоит своя история, причины, мотивация, почему было решено сделать такой шаг, и, сменив имя или фамилию, получить новую идентичность. Такое решение люди принимают осознанно, а не под влиянием момента.

Глава департамента пояснила, что есть три самых распространенных причины, по которым человек решает сам, а не в результате брака сменить фамилию.

"Следующей большой категорией является смена фамилии после брака - если человек, заключив брак, не сменил фамилию, но через какое-то время все же решил, что хочет иметь одну фамилию с супругом", - пояснила Саукума-Лаймере.

Третью группу составляют случаи, когда человеку фамилия мешает быть частью общества.

"Люди делят не только имущество, детей. Люди делят и родовые фамилии, были случаи, когда человек говорит, что не чувствует принадлежности к определенной семье", - рассказала Саукума-Лаймере.

Нередко фамилию меняют люди, живущие за границей, поскольку иностранцам тяжело выговорить характерные для латышского языка знаки смягчения и долготы. Саукума-Лаймере упомянула интересный случай с живущим в США гражданином Латвии.

"Он говорит: "Можно ли сменить, поскольку мне это имя доставляет чрезвычайный дискомфорт. Когда американцы читают это имя, выговаривают как Дженис (на самом деле мужчину зовут Янис - прим.ред.). И для них это женское имя и в тот момент, когда появляюсь я, возникает непонимание, почему так"", - отметила он.

В свою очередь Аурелия Иева Друвиете новую идентичность и расширенное имя, то есть, Аурелия получила весной 2018 года, когда в результате брака сменила фамилию Бейтика на Друвиете.

"Имя Аурелия мне дали уже в детстве, поскольку меня так называл папа и семья. Это имя мне было очень близко, стоит сказать - день имени, 26 февраля, как-то всегда было ощущение, что это мое имя, что можно когда-нибудь сменить нынешнее", - указала женщина.

Артур сменил фамилию Полис на Фрейс, что является его родовой фамилией, но ему нужно было это доказать.

"Оформление документов заняло дольше, чем казалось сначала, потому что необходимо было получить справки из архива получить. И в этом процессе также выяснилось, что в архиве нет документов, которые подтверждали бы факт рождения прабабушки с этой фамилией (Фрейя - прим.ред.). Нужно было искать информацию в церковной книге. Это заняло много времени", - поделился он своим опытом.

Клинический психолог центра здравоохранения Vivendi Кристиана Калниня рассказала, что причины для смены имени или фамилии могут быть разные, однако стоит помнить, что нельзя гарантировать, что со сменой имени человек будет чувствовать себя лучше. Смена идентичности зависит от того, насколько большое значение человек присуждает смене имени или фамилии.