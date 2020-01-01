В первые часы 2020 года в Риге родились два мальчика

По ее словам, первый мальчик родился в 1:23, а второй - около 9 часов утра.

В течение двух предыдущих лет первыми в новом году в Рижском роддоме появлялись на свет мальчики. Согласно расхожей примете, если в новом году первой рождается девочка, год будет спокойным, а если мальчик - бурным и полным разногласий.