СГД выявила нарушения в ходе большинства проверок в сфере услуг

Служба государственных доходов (СГД) констатировала различные нарушения в ходе 60,5% тематических проверок, проведенных за девять месяцев прошлого года в сфере услуг, гласит информация, опубликованная на сайте СГД.
На предприятиях отрасли предоставления услуг за девять месяцев 2019 года было проведено 190 тематических проверок, в ходе 115 из которых были констатированы нарушения.
Чаще всего - в 27 случаях - было констатировано несоответствие кассового аппарата техническим требованиям, в 26 случаях нарушение заключалось в том, что коммерсанты не выдавали чек или другой подтверждающий сделку документ, а в 26 случаях - в том, что журнал кассового аппарата не заполнялся в соответствии с требованиями нормативных актов.
В 21 случае не были предоставлены бухгалтерские документы для проведения тематической проверки, в 20 случаях было констатировано несоблюдение порядка учета товаров или материалов, также в 20 случаях коммерсанты не регистрировали доходы, а в 16 случаях предприниматели использовали не зарегистрированные в СГД кассовые аппараты.
В семи случаях было констатировано, что на кассовом аппарате отсутствует пломба или она повреждена, в четырех случаях был нарушен срок хранения контрольной ленты, а в трех было констатировано вмешательство в программное обеспечение кассового аппарата.
По факту констатированных нарушений в 59 случаях был наложен штраф, сумма которого составила 31 400 евро.