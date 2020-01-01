СГД выявила нарушения в ходе большинства проверок в сфере услуг

На предприятиях отрасли предоставления услуг за девять месяцев 2019 года было проведено 190 тематических проверок, в ходе 115 из которых были констатированы нарушения.

Чаще всего - в 27 случаях - было констатировано несоответствие кассового аппарата техническим требованиям, в 26 случаях нарушение заключалось в том, что коммерсанты не выдавали чек или другой подтверждающий сделку документ, а в 26 случаях - в том, что журнал кассового аппарата не заполнялся в соответствии с требованиями нормативных актов.

В 21 случае не были предоставлены бухгалтерские документы для проведения тематической проверки, в 20 случаях было констатировано несоблюдение порядка учета товаров или материалов, также в 20 случаях коммерсанты не регистрировали доходы, а в 16 случаях предприниматели использовали не зарегистрированные в СГД кассовые аппараты.

В семи случаях было констатировано, что на кассовом аппарате отсутствует пломба или она повреждена, в четырех случаях был нарушен срок хранения контрольной ленты, а в трех было констатировано вмешательство в программное обеспечение кассового аппарата.