В Страсбурге в ночь на 1 января сожжено более 200 автомобилей

Французская полиция в Страсбурге задержала 40 человек по подозрению в массовых поджогах в новогоднюю ночь. Сообщается, что в результате поджогов было уничтожено 220 автомобилей, пишет Newsru со ссылкой на Dernières Nouvelles d'Alsace.
Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман назвал случившиеся события беспрецедентными.
"Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", - заявил Эрман.
🔴🇫🇷le ko ...Images d'emeute à Strasbourg en cette nuit de #NouvelAn2020 pic.twitter.com/erIbnplCTL— Francis ✝️🔯🇫🇷🇮🇱🇺🇸🇧🇷🇮🇹 (@Francis36961488) 1 января 2020 г.
Местные жители в соцсетях размещают фотографии поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо на улицах автомобили.
В результате беспорядков, которые закончились практически утром, семь полицейских пострадали от обстрела пиротехникой.
Пострадали и некоторые пожарные. На одну команду сотрудников пожарной службы напала группа молодых людей с металлическими прутьями. Также одну пожарную машину вандалы забросали камни, из-за чего один пожарный был ранен осколком стекла.
По мнению властей, поджоги устраиваются специально, чтобы потом устраивать нападения на сотрудников пожарной службы.
Кроме того, по крайней мере один человек пострадал от взрыва автомобиля.
Несколько подозреваемых объявлены в розыск, среди них есть и люди, не достигшие совершеннолетия. Самому маленькому подозреваемому всего лишь 10 лет.
Похожие инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.