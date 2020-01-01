В Страсбурге в ночь на 1 января сожжено более 200 автомобилей

Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман назвал случившиеся события беспрецедентными.

"Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", - заявил Эрман.

Местные жители в соцсетях размещают фотографии поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо на улицах автомобили.

ФОТО: FREDERICK FLORIN/AFP

В результате беспорядков, которые закончились практически утром, семь полицейских пострадали от обстрела пиротехникой.

Пострадали и некоторые пожарные. На одну команду сотрудников пожарной службы напала группа молодых людей с металлическими прутьями. Также одну пожарную машину вандалы забросали камни, из-за чего один пожарный был ранен осколком стекла.

По мнению властей, поджоги устраиваются специально, чтобы потом устраивать нападения на сотрудников пожарной службы.

Кроме того, по крайней мере один человек пострадал от взрыва автомобиля.

Несколько подозреваемых объявлены в розыск, среди них есть и люди, не достигшие совершеннолетия. Самому маленькому подозреваемому всего лишь 10 лет.