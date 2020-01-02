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Главный вызов для безопасности в Балтийском регионе - усиление военных возможностей России
Доклад министра иностранных дел

Эдгар Ринкевич

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и провоцирующими действиями военного характера, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича об итогах работы в области внешней политики.

"Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО.

Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - говорится в докладе.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД отмечает, что Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.

Концентрация военных сил и вооружения в Калининграде и Западном военном округе, а также инсценированное на учениях блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией.

В этом контексте важно следить за военным сотрудничеством России и Беларуси, учитывая географическое положение последней, отмечается в документе.

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