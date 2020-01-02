Главный вызов для безопасности в Балтийском регионе - усиление военных возможностей России

"Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО.

Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - говорится в докладе.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД отмечает, что Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.

Концентрация военных сил и вооружения в Калининграде и Западном военном округе, а также инсценированное на учениях блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией.