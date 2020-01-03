"За что нас так наказали?" Рижане возмущены изменениями в движении общественного транспорта

Замена 40-го автобуса на троллейбус продлит поездку на шесть минут, говорят в Rīgas satiksme.

Но рижане считают, что задержка будет еще дольше - на 15 или 20 минут.

Троллейбус по маршруту Югла - Зиепниеккалнс теперь будет делать круг по другим улицам, останавливаться на девяти дополнительных остановках и пересекать проблематичный, страдающий от заторов ротационный круг Мукусалас, несмотря на то, что 40-й автобус его объезжал.

Rīgas satiksme внесла изменения в маршрут, чтобы предоставить пассажирам доступ к торговым местам в районе ротационного круга Мукусалас и зоны отдыха на Луцавсале, однако, по крайней мере, для пассажиров, опрошенных журналистами телеканала TV3, это не имеет никакого значения - для них главное - добраться до центра и дома как можно быстрее.

"Он там вокруг едет. Если бы этот троллейбус ехал прямо, как 40-й автобус, то еще ничего, но едет же по улице Грауду, теперь там будут пробки", - говорит жительница Зиепниекалнса Скайдрите.

Жительница Зиепниекалнса Ирена отмечает:

"Я не знаю, за что нас так наказали, отняли у Зиепниекалнса автобус. Мы очень возмущены.

Это вред, абсолютный вред. Откуда это пришло, почему пришло, как молния среди ясного неба - ба-бах. А как насчет жителей?"

Несмотря на то, что объявления об изменении маршрута есть на остановках, пассажиров следовало предупредить за несколько месяцев до изменений, так как они коснулись многих, отметили в выпуске новостей.

"Есть люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, которым необходимо попасть на процедуры, а не просто поставить перед фактом за одну ночь, это нарушение демократии", - считает жительница Зиепниекалнса Инга.

Решение о замене 40-го автобуса с дизельного транспортного средства на троллейбус в Rīgas satiksme объясняют заботой о качестве воздуха. Общество Pilsēta cilvēkiem же считает, что будет достигнут противоположный эффект.

"В результате, возможно, больше людей в Зиепниекалнсе предпочтут ехать на личном автомобиле, чем сидеть в пробке в троллейбусе.

Теперь многие тысячи людей почувствуют это каждый день, и я не думаю, что нужно было так поступать с рижанами. Этот дизельный автобус был бы лучше, чем личный автомобиль", - говорит председатель правления Pilsēta cilvēkiem Марис Йоновс.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича пояснила: "Эти изменения вступили и отменены не будут".

Пресс-секретарь компании Виктор Закис в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 добавил, что общественный транспорт - такая сфера, любые изменения в которой будут неизбежно активно обсуждаться.

"Например, если ретроспективно посмотреть - помните, когда 4-6-й трамваи объединили в один 1-й маршрут, тоже был большой негатив. А потом еще когда был второй этап, когда мы пустили этот 1-й трамвай через Центральный рынок - тоже было очень много недовольства", - сказал он.

"Троллейбус нам дает какую-то экономию средств, потому что троллейбус все-таки всегда дешевле автобуса. И сам троллейбусный парк у нас все-таки куда более обновленный и модернизированный, в отличие от автобусного парка. И ресурсы легче организовать, чем с автобусным парком. Кроме того, троллейбус - более экологичное транспортное средство", - подчеркнул Закис.

Напомним также, что с 1 января минибусы 237, 241 и 244 изменили номера на 337, 341 и 344, а сине-белый цвет на бело-оранжевый, превратившись в экспресс-бусы, в которых не работают скидки Рижской думы. Это позволит сэкономить Rīgas satiksme 1,7 миллионов евро.

Пока это затронуло только жителей Пардаугавы.

"Реализуя эти изменения, мы проверяли, чтобы помимо экспресс-бусов курсировали автобусы, троллейбусы и трамваи, на которых действуют скидки", - заявила Барташевича.