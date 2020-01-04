Сб, 4.01.2020
Под покровом ночи американские силы, действуя на основе разведданных, убили самого важного военного начальника Ирана. Касем Сулеймани был культовой фигурой в Иране и играл ключевую роль в военных кампаниях страны по всему Ближнему Востоку. Фрэнк Гарднер, Би-би-си

Улица Твайка, экобомба и лестница в небеса. 10 фактов про Саркандаугаву

Продолжение статьи
1 / 11
Далее
Факт первый: Неэлитный микрорайон

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Улицы индустриальной Саркандаугавы, или "Краски", как называют рижский микрорайон местные, хранят множество секретов. 

Здесь пересекаются история и современное искусство, криминальные события и желание местных активистов делать окрестности чище и лучше. Известная на всю Латвию улица Твайка, ведущая к Man-Tess; улица Дунтес, на которой находится "лестница в небеса"; проспект Виестура, где слышны отголоски концентрационного лагеря; фотогеничная улица Приежу со своим стрит-артом...

Всё это и многое другое - в подборке Русского TVNET!

Галерея: Рижский микрорайон Саркандаугава

Продолжение статьи
1 / 11
Далее
Факт первый: Неэлитный микрорайон

Читать также

Актуально

НАВЕРХ