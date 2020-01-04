Улица Твайка, экобомба и лестница в небеса. 10 фактов про Саркандаугаву

Здесь пересекаются история и современное искусство, криминальные события и желание местных активистов делать окрестности чище и лучше. Известная на всю Латвию улица Твайка, ведущая к Man-Tess; улица Дунтес, на которой находится "лестница в небеса"; проспект Виестура, где слышны отголоски концентрационного лагеря; фотогеничная улица Приежу со своим стрит-артом...