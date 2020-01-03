С понедельника, 6 января, рижане могут подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.
Информацию о подаче заявок, в том числе контактные телефоны и адреса учебных заведений, можно найти на сайте www.integracija.riga.lv.
Курсы могут посещать декларированные в Риге жители, находящиеся в Латвии на законных основаниях, родным языком которых не является латышский.
Идти на курсы могут взрослые, но не безработные или школьники.
Учебное заведение рижане могут выбрать в удобном для себя месте.