Пт, 3.01.2020
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Рижане могут подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С понедельника, 6 января, рижане могут подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Информацию о подаче заявок, в том числе контактные телефоны и адреса учебных заведений, можно найти на сайте www.integracija.riga.lv.

Курсы могут посещать декларированные в Риге жители, находящиеся в Латвии на законных основаниях, родным языком которых не является латышский.

Идти на курсы могут взрослые, но не безработные или школьники.

Учебное заведение рижане могут выбрать в удобном для себя месте. 

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