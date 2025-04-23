Как пишет издание, только в Москве с апреля 2023 года по май 2024 года в армию могли быть набраны более полутора тысяч наемников из других стран. Журналисты смогли установить страну происхождения более чем 1300 наемников, прошедших через пункт отбора по адресу улица Яблочкова, 5-1, в столице России.

В частности, больше всего добровольцев в Россию отправилось из стран Южной и Восточной Азии - всего 771 человек. Далее следуют страны бывшего Советского Союза - 523 человек и Африка - 72 человека. При этом больше всего наемников отправилось в Россию из Непала - по меньшей мере 603 человека.

Воевать за РФ отправляются и жители так называемых "недружественных" России стран -

"Важные истории" нашли четырех человек из Латвии, по два - из США, Франции и Италии. В свою очередь лидером по числу наемников из европейских стран является Сербия - восемь человек.

Что касается стран Ближнего Востока, то 31 человек приехал из Египта, по семь - из Ирана и Алжира, двое - из Ирака, по одному из Сирии и Турции. Из Африки на войну вербуются люди из стран с высоким уровнем бедности и безработицы. Лидеры в этом регионе - Гана (26 человек), Камерун (десять человек) и Сенегал (восемь человек).

"Важные истории" по открытым источникам выяснили, что десятки этих иностранцев принимали участие в войне в Украине. Некоторые погибли или оказались в плену, другие - отслужили весь контракт и смогли отчислиться из армии. При этом не все посетившие пункт отбора в Москве приступили к службе, отмечает издание.