"В голове была лишь мысль - никто нас не слышит...": спасение латвийского рыбака в канун Нового года

"На спасательном плоту капитан по рации звал "Mayday!", но ответа с берега не было..." 28 декабря прошлого года для Яниса (имя изменено) выдалось трагичным - отправившись на рыбалку в Норвегии, в 45 километрах от побережья, он заметил, что рыболовное судно постепенно наклоняется. Мужчина рассказал порталу "Apollo" о тех судьбоносных событиях.

Янису, в буквальном смысле, пришлось начинать жизнь заново - вместе с норвежским рыболовным судном утонули его паспорт, кошелек и все полученные сертификаты. Сейчас мужчина пытается восстановить потерянные документы, однако признается, что хочет покоя и "завязать" на какое-то время с кораблями: "Хочу немного отойти. Первую ночь дома я спал хорошо, а теперь, как просыпаюсь, так опять этот вид перед глазами… Сейчас я не знаю, что буду делать завтра. Это вопрос времени".

Норвежское рыболовное судно "FAY" утонуло в Баренцевом море днем 28 декабря.

Судно было новым - 2018 года производства. Длинна 21 метр, ширина - 10 метров. Все 12 членов экипажа, включая капитана, были доставлены на берег на вертолете. Причина происшествия до сих пор неизвестна.

Янис - один из 12 человек, которые в момент трагедии находились на борту судна. Он рыбак, работающий на кораблях в Латвии, однако, в прошлом декабре он решил отправиться в Норвегию.

"С моей точки зрения было так - я проснулся в тот самый момент, часов в 11 нужно было начинать работу - тогда все и произошло", вспоминает Янис.

"Днем, часов в 11, произошел так называемый blackout - пропало электричество. Я до сих пор не знаю причину. Вероятно, потому что корабль наклонился, но я не уверен, потому что это нигде не зафиксировано, а сам капитан ничего не рассказывает".

Примерно пять минут корабль находился без электричества, а экипаж - в недоумении.

Затем капитан позвал рыбаков в рубку - главный командный пункт корабля: "Я сидел на диване, и через пять минут почувствовал, как судно наклонилось. Тогда я еще не был так обеспокоен, потому что думал, что проблему удастся решить".

Янис рассказывает, что все его коллеги были норвежцами, поэтому разговор шел полностью на норвежском языке: "Я не понимал, что они говорят, но думаю, что они пытались успокоить друг друга. Тогда капитан сказал мне, чтобы я встал с дивана и вытащил все, что находится под ним".

Там лежали гидрокостюмы. Тогда я понял, что корабль нам придется покинуть".

После этого началась паника.

Эти чувства сложно описать. Ты больше не можешь концентрироваться - думаешь только о том, что утонешь, не успеешь надеть костюм, не успеешь вовремя покинуть корабль".

После этого судно все стремительнее начало наполняться водой: "Мы надели гидрокостюмы - в той ситуации это было сложно, так как судно было слишком сильно наклонено. Мы поднялись на борт, бросили спасательный плот и по одному стали прыгать в воду".

От корабля до спасательного плота был проведен 20-метровый трос - оказавшись в воде команда по нему могла добраться до плота.

"На плоту была рация - я помню, как капитан постоянно кричал: "Mayday! Mayday!". Слышал, что никакого ответа с берега не было. В голове постоянно крутились мысли, что никто нас не услышит и не спасет, но нет - через час прилетел вертолет и нас всех эвакуировали".

Видео: экипаж корабля на спасательном плоту

Пока рыбаки ждали спасательный вертолет, мимо проходил российский грузовой корабль, члены экипажа которого были готовы помочь.

На берегу членов команды встретили медицинский персонал и полиция, всех идентифицировали и отвезли в гостиницу.