Удар по военному училищу в Триполи: погибли более 20 человек

В столице Ливии, по меньшей мере, 28 человек погибли в результате авиаудара по военному училищу. Большинство погибших и пострадавших - кадеты, со ссылкой на министерство здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС) пишет Deutsche Welle.
В свою очередь десятки получили ранения.
Как сообщается, число жертв и пострадавших носит предварительный характер. Согласно информации министерства здравоохранения, кадеты собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие.
В то же время РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате налета.
Кто именно нанес удар, не сообщается.
В ПНС заявляют, что к атаке причастны сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара, но, они пока не взяли на себя ответственность за авиаудар.
Deutsche Welle пишет, что после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии была начата борьба за власть между рядом группировок и фракций. Это привело к гражданской войне и фактическому двоевластию в стране. На востоке Ливии, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, считающая себя истинной властью. Она противодействует признанному международным сообществом правительству национального согласия. Парламент в Тобруке назначил генерала Халифа Хафтара командующим "Ливийской национальной армией" (ЛНА). Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство национального согласия. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.