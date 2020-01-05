Удар по военному училищу в Триполи: погибли более 20 человек

В свою очередь десятки получили ранения.

Как сообщается, число жертв и пострадавших носит предварительный характер. Согласно информации министерства здравоохранения, кадеты собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате налета.

Кто именно нанес удар, не сообщается.

В ПНС заявляют, что к атаке причастны сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара, но, они пока не взяли на себя ответственность за авиаудар.