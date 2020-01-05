Вс, 5.01.2020
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В прошлом году в Видземской больнице появился на свет 1131 ребенок

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В родильном отделении Видземской больницы за прошлый год появился на свет 1131 ребенок, что на 80 детей меньше, чем в 2018 году, свидетельствует обобщенная статистика больницы.

В прошлом году в Видземской больнице родились 547 девочек и 584 мальчика, в том числе 16 пар близнецов.

Первым в 2020 году в Видземской больнице родился мальчик, которого назвали Эрнест. Это произошло 1 января в 10:20. Первым ребенком, родившимся в 2019 году в Видземской больнице также стал мальчик, которого назвали Эмилс.

В 2018 году в больнице родились 1211 детей - 579 девочек, 632 мальчика, в том числе 16 пар близнецов.

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