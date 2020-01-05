В прошлом году в Видземской больнице появился на свет 1131 ребенок

В прошлом году в Видземской больнице родились 547 девочек и 584 мальчика, в том числе 16 пар близнецов.

Первым в 2020 году в Видземской больнице родился мальчик, которого назвали Эрнест. Это произошло 1 января в 10:20. Первым ребенком, родившимся в 2019 году в Видземской больнице также стал мальчик, которого назвали Эмилс.