В прошлом году в Видземской больнице появился на свет 1131 ребенок

В родильном отделении Видземской больницы за прошлый год появился на свет 1131 ребенок, что на 80 детей меньше, чем в 2018 году, свидетельствует обобщенная статистика больницы.
В прошлом году в Видземской больнице родились 547 девочек и 584 мальчика, в том числе 16 пар близнецов.
Первым в 2020 году в Видземской больнице родился мальчик, которого назвали Эрнест. Это произошло 1 января в 10:20. Первым ребенком, родившимся в 2019 году в Видземской больнице также стал мальчик, которого назвали Эмилс.
В 2018 году в больнице родились 1211 детей - 579 девочек, 632 мальчика, в том числе 16 пар близнецов.