На Рижском центральном рынке снова замечены торговцы нелегальными сигаретами

На территории Рижского центрального рынка снова появились торговцы контрабандными сигаретами. После ажиотажа с проведёнными полицией обысками на время торговцы пропадали из поля зрения прохожих, сообщает LETA.
Примерно полтора месяца назад на территории Рижского центрального рынка Госполиции провела рейды, во время которых было задержано несколько торговцев нелегальными сигаретами.
Однако в воскресенье на территории рынка снова работали продавцы контрабанды.
Согласно наблюдениям агентства LETA, более чем через месяц после оперативной деятельности Госполиции, незаконная торговля на рынке приостановилась.
21 и 22 ноября на Центральном рынке прошли обыски. В связи с нелегальным оборотом сигарет задержаны 12 человек, четверо помещены под арест.
Среди четырех помещенных под арест по делу о торговле контрабандными сигаретами на Центральном рынке есть два предпринимателя, выяснило агентство LETA.
Один из арестованных - Вилнис Висорс, который, по данным Firmas.lv, является членом правления арендатора территории на Центральном рынке Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta. По распоряжению мэра Риги Олега Бурова Rīgas centrāltirgus расторгло договор с этим арендатором, который должен освободить площадь до 13 января.
По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.
Второй арестованный - Каспар Унгурс. Несколько лет назад ему принадлежала автомойка, а до начала 2019 года - автосервис.