На Рижском центральном рынке снова замечены торговцы нелегальными сигаретами

Примерно полтора месяца назад на территории Рижского центрального рынка Госполиции провела рейды, во время которых было задержано несколько торговцев нелегальными сигаретами.

Однако в воскресенье на территории рынка снова работали продавцы контрабанды.

Согласно наблюдениям агентства LETA, более чем через месяц после оперативной деятельности Госполиции, незаконная торговля на рынке приостановилась.

21 и 22 ноября на Центральном рынке прошли обыски. В связи с нелегальным оборотом сигарет задержаны 12 человек, четверо помещены под арест.

Среди четырех помещенных под арест по делу о торговле контрабандными сигаретами на Центральном рынке есть два предпринимателя, выяснило агентство LETA.

Один из арестованных - Вилнис Висорс, который, по данным Firmas.lv, является членом правления арендатора территории на Центральном рынке Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta. По распоряжению мэра Риги Олега Бурова Rīgas centrāltirgus расторгло договор с этим арендатором, который должен освободить площадь до 13 января.

По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.