Вс, 5.01.2020
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Опрос: все больше жителей Латвии испытывают страх за свое будущее и будущее своей семьи

Люди. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Растет число жителей Латвии, которые, думая о своем будущем и будущем своей семьи, испытывают страх, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре прошлого года центром исследований общественного мнения SKDS.

Несмотря на то, что 53% опрошенных заявили, что смотрят в свое будущее и будущее своей семьи с надеждой, третий год подряд растет число респондентов, которые, думая о своем будущем и будущем своей семьи, чаще испытывают страх. По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2018 году, число таких людей выросло на 5 процентных пунктов.

Самый высокий удельный вес людей, испытывающих страх перед будущим, был зафиксирован в 2009 и 2010 годах, когда он составил 52%.

Наибольшее число респондентов, смотрящих в будущее с надеждой, было зарегистрировано в 2017 году. Тогда они составили 64% от общего числа опрошенных жителей страны.

Еще 9% опрошенных в 2019 году не смогли дать конкретного ответа на вопрос о том, что они чаще испытывают, думая о своем будущем и будущем своей семьи - страх или надежду.

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