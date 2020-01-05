NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки

Согласно словам источников NYT, убийство Сулеймани являлось крайней мерой среди тех, которые предложили американскому президенту в рамках ответа на действия Ирана. При этом сотрудники Пентагона не рассчитывали, что Трамп согласится на данный план.

Сначала президент США отказался от убийства генерала и в конце декабря приказал ударить по лагерю шиитской группировки, поддерживаемой Ираном. Но через несколько дней Трамп поменял свою позицию после просмотра телевизионных сюжетов о нападении на посольство США в Багдаде, сообщили источники.

Согласно информации NYT, сначала разведка США полагалась на планы Сулеймани устроить атаку, которая может унести сотни жизней, однако 30 декабря поступило сообщение, что поездки генерала на Ближнем Востоке проходят в бизнес-формате и не несут опасности, пишет "Дождь".

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.