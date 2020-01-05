В Турции вступил в силу новый запрет: растерянные туристы разбредаются и нервничают

С 1 января 2020 года в аэропорту Стамбула DMC-компаниям (принимающим компаниям туроператоров) и агентствам, транспортным компаниям и такси запрещено "ловить" своих клиентов на выходе из зоны таможенного контроля. За табличку с названием принимающей компании полагается штраф, который составит 320 турецких лир (48 евро), пишет "Фонтанка".

В настоящее время, чтобы принимать туристов был выделен небольшой зал на 40–50 человек – Meeting Lounge Area. Чтобы встретить в этой зоне своих клиентов, DMC-компания должна внести взнос оператору аэропорта IGA 4 евро плюс НДС с за каждого прибывшего. Чем больше количество пассажиров, тем меньше сумма. Однако и в Meeting Lounge Area нельзя держать таблички или другие вещи, указывающие на туроператора. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло на колонне, но на экране можно видеть всего 10 фамилий.

Представители DMC-компаний в турецкой столице недовольны решением IGA. Неоднократные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские союзы по этому случаю пока ничего не дали, пишет "Фонтанка".