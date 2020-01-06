Берег в Лабрагсе продолжает обваливаться

Поваленные деревья и размытые берега - пейзаж, который на данный момент можно увидеть на пляже Лабрагса, который стремительно окружает Балтийское море. Территория Юркалне вдоль Балтийского моря простирается на 13 километров в длину. Из них примерно 100 метров составляет берег Лабрагса, где наблюдаются самые большие обвалы.

"Обвал именно в том месте не настолько широк, каких сто метров. В последний раз обвалилось около шести метров", - заявил глава Управления Юркалнской волости Гунтар Рекюс.

Обвалы появляются в слишком влажное время и из-за сильного ветра. Возможно, если бы на улице была зима с низкой температурой, такой проблемы не было бы. Природная стихия Юркалне вызвала интерес и у многих туристов.

"Мы хотим увидеть, как рушится побережье. Мы очень часто ездим в Юркалне", - рассказала жительница Салдуса Аэлита.

Управление Юркалнской волости по соображениям безопасности разместила несколько предупредительных знаков на побережье. В оценке стихии принимает участие и Вентспилсская дума. Риски смыва берегов могут быть включены в планировку территории.

"Разработав новый план территории Вентспилсского края, мы связались с ведущим исследователем Лаборатории морского берега Янисом Лапинскисом. Учитывая его заключение, мы в своей планировке предусмотрели, какими могли бы быть риски смыва до 2060 года", - сообщил журналистам зампредседателя Вентспилсской думы Марис Дадзис.

Представители Вентспилсской думы в поездках по обмену опытом ездили и в другие места, чтобы понять, что делать в таких случаях. Оценив все, был сделан вывод, что в ближайшие годы укрепления построены не будут, поскольку это требует больших финансовых средств.