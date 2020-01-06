Пожары в Австралии: ожидается новое обострение ситуации

Пожары в юго-восточной части Австралии унесли жизни уже 25 человек.

С наступлением более благоприятных условий спасатели спешат очистить дороги и помочь эвакуироваться людям, которые оказались в ловушке на охваченных огнем прибрежных территориях.

До сих пор выгорели более восьми миллионов гектаров земли.

"Нельзя терять бдительность. В конце этой недели к нам приблизится жара и вместе с ней большой риск пожаров", - в понедельник указал премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс.

Премьер-министр Австралии Скот Моррисон сообщил о направлении двух миллиардов австралийских долларов агентству, которое будет заниматься восстановлением охваченных огнем территорий и жилья.

Подсчитано, что в пожарах погибли почти 4000 голов домашнего скота. В огне погибло и большое число диких животных.

Пожарноопасный сезон в Австралии начался раньше, чем ожидалось. Там три года продолжался период засухи, в котором высох подлесок, в результате чего огонь стремительно распространяется.

В Новом Южном Уэльсе бушуют 146 пожаров, однако из-за дождя предупреждения о чрезвычайном положении временно были заменены на "советы" - более низкий уровень предупреждения. В штате Виктория бушуют 40 пожаров.

В понедельник с помощью военных вертолетов планируется с Маллакуты в штате Виктория эвакуировать жителей, в том числе детей и пожилых. В пятницу были проведены эвакуации на военных кораблях.