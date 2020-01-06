Пн, 6.01.2020
Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши. Иван Пауков, комментатор TVNET

С 1995 года гражданство в порядке натурализации получили 147 168 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации было предоставлено 147 168 лицам, а во вторник правительство примет решение о предоставлении гражданства еще 91 человеку, в том числе четырем несовершеннолетним.

Большую часть претендентов на гражданство составляют русские, среди них есть также украинцы, белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

22% претендентов имеют основное, 44% - среднее, 32% - высшее образование.

В прошлом году гражданство Латвии в порядке натурализации было предоставлено 808 лицам.

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