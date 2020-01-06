KPV LV и НКП предлагают замедлить повышение акциза на алкоголь

На состоявшемся в понедельник заседании подкомиссии по налоговой политике при комиссии по бюджету и финансам депутаты и представители отрасли обсуждали политику акцизного налога и предстоящую в 2021 году налоговую реформу, однако большая часть дискуссии была посвящена ожидаемому 1 марта повышению акциза на алкогольные напитки.

Как сообщалось ранее, с 1 марта ставка акцизного налога на вина и сброженные напитки крепостью свыше 6% и промежуточные продукты (до 15%) вырастет со 101 до 111 евро за 100 литров, на промежуточные продукты (15%-22%) - со 168 до 185 евро, на спирт и другие алкогольные напитки - с 1564 до 2025 евро, на пиво - с 7,4 до 8,1 евро.

Как ранее заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, если ставка акцизного налога на крепкий алкоголь с марта будет увеличена в планируемом объеме, его цена в магазинах может вырасти на 3 евро за литр.

По его словам, если Сейм будет придерживаться плана увеличения акцизного налога на крепкий алкоголь на 30%, Латвия и Литва станут странами с самым дорогим алкоголем в Балтийском регионе. Самый дешевый крепкий алкоголь будет в Польше, а в Эстонии цены будут ниже, чем в Латвии и Литве.

"Это означает, что в Латвии будет процветать нелегальная торговля алкоголем, полностью исчезнет приграничная торговля, а доходы от акцизного налога и налога на добавленную стоимость резко и существенно упадут", - подчеркнул Витолс.

В 2019 году акциз от продажи алкоголя планировалось собрать на сумму 284,2 млн евро, но фактические поступления составили 255,7 млн евро.