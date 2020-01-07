"Купюры с Франклином решают всё". О чём между собой говорят секс-работницы?

Чтобы разобраться в том, из чего состоит быт девушек, предоставляющих интимные услуги, что мотивирует их оставаться в порицаемой обществом профессии, с какими опасностями связан род их деятельности и окупаются ли эти риски, мы заглянули на популярный (в узких кругах, разумеется) форум проституток "Эскорт без палева".