Ср, 8.01.2020
Проститутка - это табуированное слово. Проституция - наказуемое занятие, а эскорт - нечто размытое. Это примерно как порно. Никто не снимает порно. Только жесткую эротику. Администратор форума "Эскорт без палева"

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
1

"Купюры с Франклином решают всё". О чём между собой говорят секс-работницы?

Продолжение статьи
1 / 6
Далее
"Я продаю себя потому, что умею считать и потому, что у меня есть зеркало"

ФОТО: Pexels

Рынок секс-услуг окутан множеством мифов, домыслов и стереотипов. Услышав слово "проститутка" мы тут же представляем девушку у трассы, а вот термин "эскорт" у многих ассоциируется с длинноногой барышней, проводящей время на яхте успешного бизнесмена.  

Чтобы разобраться в том, из чего состоит быт девушек, предоставляющих интимные услуги, что мотивирует их оставаться в порицаемой обществом профессии, с какими опасностями связан род их деятельности и окупаются ли эти риски, мы заглянули на популярный (в узких кругах, разумеется) форум проституток "Эскорт без палева". 

Что обсуждают на форуме? 

  • Вопросы безопасности. Нередко на представительниц данной деятельности нападают. 
  • Страны, в которые девушки отправляются в "тур".
  • Страны, в которых опасно заниматься проституцией, или где за данную деятельность может грозить тюремный срок.
  • Типажи девушек, которые привлекают мужчин в разных странах и платформы, на которых можно размещать рекламу, а также агентов (сутенёров), которые за определенный процент предоставляют заказы.
  • Вопросы, связанные с красотой, внешним видом, здоровьем, профилактикой и лечением заболеваний, в том числе передающихся половым путем. 
  • Личную жизнь, клиентов, внештатные ситуации, отрицательный и положительный опыт.

Внимание! На форуме также обсуждаются вопросы, противоречащие нормам общественной морали и законодательству. Мне ни в коем случае не рекламируем проституцию и не идеализируем секс-работниц, а лишь рассказываем об определенной части общества и рисках, с которыми могут столкнуться девушки, выбравшие данную сферу деятельности.

Подробнее:

Продолжение статьи
1 / 6
Далее
"Я продаю себя потому, что умею считать и потому, что у меня есть зеркало"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ