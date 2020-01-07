"Купюры с Франклином решают всё". О чём между собой говорят секс-работницы?

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Рынок секс-услуг окутан множеством мифов, домыслов и стереотипов. Услышав слово "проститутка" мы тут же представляем девушку у трассы, а вот термин "эскорт" у многих ассоциируется с длинноногой барышней, проводящей время на яхте успешного бизнесмена.
Чтобы разобраться в том, из чего состоит быт девушек, предоставляющих интимные услуги, что мотивирует их оставаться в порицаемой обществом профессии, с какими опасностями связан род их деятельности и окупаются ли эти риски, мы заглянули на популярный (в узких кругах, разумеется) форум проституток "Эскорт без палева".
Что обсуждают на форуме?
- Вопросы безопасности. Нередко на представительниц данной деятельности нападают.
- Страны, в которые девушки отправляются в "тур".
- Страны, в которых опасно заниматься проституцией, или где за данную деятельность может грозить тюремный срок.
- Типажи девушек, которые привлекают мужчин в разных странах и платформы, на которых можно размещать рекламу, а также агентов (сутенёров), которые за определенный процент предоставляют заказы.
- Вопросы, связанные с красотой, внешним видом, здоровьем, профилактикой и лечением заболеваний, в том числе передающихся половым путем.
- Личную жизнь, клиентов, внештатные ситуации, отрицательный и положительный опыт.
Внимание! На форуме также обсуждаются вопросы, противоречащие нормам общественной морали и законодательству. Мне ни в коем случае не рекламируем проституцию и не идеализируем секс-работниц, а лишь рассказываем об определенной части общества и рисках, с которыми могут столкнуться девушки, выбравшие данную сферу деятельности.
Подробнее:
- "Я продаю себя потому, что умею считать и потому, что у меня есть зеркало"
- "Купюры с Хабаровском или Франклином решают все"
- Тур, из которого можно привезти десятки тысяч евро или... не вернуться
- "Сказал, что убьет, если я не замолчу". Опасность от клиентов
- Русская рулетка: Либо заработать тысячи, либо попасть в тюрьму