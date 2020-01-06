"Ждите смерти своих детей": на похоронах Сулеймани его дочь пригрозила американцам

Сотни тысяч жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани, убитым в Ираке в результате американского ракетного удара.
Рано утром в понедельник, 6 января, тысячи людей собрались на поминальную церемонию, проходившую на территорию Тегеранского университета, пишет Deutsche Welle.
Издание отмечает, что церемония транслировалась в прямом телеэфире почти по всем каналам телевидения страны.
По маршруту следования траурной процессии выстроились сотни тысяч людей.
По завершении молитвы, которую над телом Сулеймани вознес и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, собравшиеся стали выкрикивать: "Смерть Америке!"
Дочь генерала Сулеймани в своем обращении к присутствующим пообещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и их союзника Израиля".
"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей", - сказала она.
Отмечается, что правительство Ирана объявило понедельник выходным днем, чтобы жители страны могли проститься с Сулеймани.
Многие улицы в центре столицы Ирана были закрыты для движения автомобилей, не работали школы и вузы.
Сами похороны Сулеймани состоятся во вторник, 7 января, в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. Здесь 7 января объявлено выходным днем.
Галерея: Прощание с Сулеймани в Иране