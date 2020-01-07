Самые роскошные украшения звезд на церемонии "Золотой глобус"

Дженнифер Лопес в колье Harry Winston и серьгах с бриллиантами и колумбийскими изумрудами

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Шарлиз Терон в стильном ожерелье от Tiffany & Co

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Гвинет Пэлтроу в бриллиантовых украшениях Bulgari - колье из белого золота и длинных сережках

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Скарлетт Йоханссон в платиновом комплекте с бриллиантами Bulgari High Jewelry

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Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями

ФОТО: AFP/SCANPIX

Зои Дойч в комплекте драгоценностей с бриллиантами и сапфирами Harry Winston

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Приянка Чопра в бриллиантовом колье из платины от Bulgari

ФОТО: Reuters/ScanPix

Синтия Эриво в украшениях Bulgari, главное из которых - ожерелье с бриллиантами и сапфирами

ФОТО: AFP/SCANPIX

Риз Уизерспун в эффектных серьгах Tiffany & Co

ФОТО: AFP/SCANPIX

Николь Кидман в крупных раритетных золотых серьгах неизвестной марки

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