Самые роскошные украшения звезд на церемонии "Золотой глобус"
На красной дорожке церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" звездные красавицы блеснули не только умопомрачительными нарядами, но и дорогущими украшениями. Смотрите, какая изысканная роскошь!
Дженнифер Лопес в колье Harry Winston и серьгах с бриллиантами и колумбийскими изумрудами
Шарлиз Терон в стильном ожерелье от Tiffany & Co
Гвинет Пэлтроу в бриллиантовых украшениях Bulgari - колье из белого золота и длинных сережках
Скарлетт Йоханссон в платиновом комплекте с бриллиантами Bulgari High Jewelry
Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями
Зои Дойч в комплекте драгоценностей с бриллиантами и сапфирами Harry Winston
Приянка Чопра в бриллиантовом колье из платины от Bulgari
Синтия Эриво в украшениях Bulgari, главное из которых - ожерелье с бриллиантами и сапфирами
Риз Уизерспун в эффектных серьгах Tiffany & Co
Николь Кидман в крупных раритетных золотых серьгах неизвестной марки
Больше фото смотрите в нашей галерее!