Вт, 7.01.2020
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ФОТО ⟩ Крупнейший в мире фестиваль ледяных скульптур в Харбине

ФОТО: Wang Zhaobo/SIPA ASIA/SIPA / Wang Zhaobo/SIPA ASIA/SIPA

В воскресенье, 5 января, в Харбине в парковой зоне "Большой мир льда и снега" открылся 36-й Харбинский международный фестиваль льда и снега. 

На площади в 60 гектаров построили белоснежный город с дворцами, парками и прекрасными произведениями искусства. 

Харбин для этого выбран не случайно - это один из самых холодных городов Китая, где столбики термометров зимой нередко опускаются до -38 градусов. 

Харбинский фестиваль - это крупнейшая в мире выставка, посвященная ледяной и снежной скульптуре. 

Галерея: фестиваль ледяных скульптур в Харбине

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