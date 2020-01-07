ФОТО ⟩ Крупнейший в мире фестиваль ледяных скульптур в Харбине

В воскресенье, 5 января, в Харбине в парковой зоне "Большой мир льда и снега" открылся 36-й Харбинский международный фестиваль льда и снега.
На площади в 60 гектаров построили белоснежный город с дворцами, парками и прекрасными произведениями искусства.
Харбин для этого выбран не случайно - это один из самых холодных городов Китая, где столбики термометров зимой нередко опускаются до -38 градусов.
Харбинский фестиваль - это крупнейшая в мире выставка, посвященная ледяной и снежной скульптуре.
Галерея: фестиваль ледяных скульптур в Харбине