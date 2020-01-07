Дело о жестоком изнасиловании в Индии: известна дата смертной казни

16 декабря 2012 года в Дели в автобусе было совершено жестокое групповое изнасилование 23-летней студентки, которая потом скончалась от полученных травм.

Ашкай Такур, Винай Шарма, Паван Гупта и Мукеш Сингх были осуждены в 2013 году.

22 января планируется привести в исполнение смертный приговор и повесить осужденных. Однако их адвокаты планируют использовать последние юридические пути, чтобы добиться обжалования приговора. Это значит, что смертная казнь может быть проведена только тогда, когда Верховный суд Индии отвергнет последние иски и президент Индии отклонит иск обжалования.

В 2012 году в Дели дело о групповом изнасиловании привело к обширным протестам, международному возмущению и изменениям в индийском законодательстве.

В целом были задержаны шесть мужчин. Один из подозреваемых Раим Сингх в 2013 году был найден мертвым, вероятно, после самоубийства. Еще один насильник, которому на момент преступления было 17 лет, в 2015 году его освободили после отбывания трехлетнего тюремного срока - это максимально жесткое наказание для несовершеннолетних в Индии.