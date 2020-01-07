В Курземе баржа села на мель. Ее будут спасать буксиры Alfons Hakans

Он рассказал, что во вторник, 7 января, от начальника Центра координации морского поиска и спасения Береговой охраны морских си Петериса Субботы была получена информация о том, что владелец баржи Trias Raduga Shipping заключил договор с компанией Alfons Hakans о буксировке баржи с мели, которая уже начала планировочные и подготовительные работы.

"Пока еще нельзя прогнозировать точное время операции, поскольку оно зависит от подготовительного процесса и благоприятных погодных условий. В спасательной операции будут участвовать два буксира, один из них Tor на данный момент базируется в Хельсинки", - сообщил Суббота.

Jau vairākas dienas netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa. Baržas glābšanas operācija tikšot veikta, līdzko to ļaus laika apstākļi. https://t.co/k7VMmEGqV3 pic.twitter.com/tGun8mKRCx — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 6, 2020

Морские силы продолжают наблюдение за баржей и сохраняет повышенную готовность реагирования на последствия последствий утечки.

В понедельник, 6 января, Латвийское телевидение сообщило, что недалеко от Вентспилса уже несколько дней на мели стоит баржа. Она плыла из Польши в Финляндию и сорвалась с буксира у Ужавы.

Баржа находится под наблюдением, чтобы своевременно отреагировать на возможные угрозы окружающей среде, поскольку на судне находится несколько кубометров топлива.

В региональном управлении Государственной службы среды (VDD) пояснили, что 6 января инспекторы изучили ситуацию. Ветер начинает стихать, баржа стабильна и угроза окружающей среде не констатирована.

"Только получила фотографии, стоит сказать - баржа скоро будет на берегу, но без шуток, хорошая новость в том, что утечки нет. Баржа пустая и есть очень большая надежда, что скоро ее отбуксируют с мели", - заявила журналистам директор Вентспилсского регионального управления VDD Ингуна Плявиня.

Капитан порта Трукшанс отметил, что разрешение ситуации находится вне компетентности службы портового капитана, но за ней будут следить.