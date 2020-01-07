Вт, 7.01.2020
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В Курземе баржа села на мель. Ее будут спасать буксиры Alfons Hakans

ФОТО: скриншот с LTV

В конце прошлого года около Ужавы на мель села перевозящая уголь баржа Trias. Спасать ее будут буксиры Alfons Hakans, один из которых находится в Хельсинки, сообщил капитан Вентспилсского порта Гунар Трукшанс. 

Он рассказал, что во вторник, 7 января, от начальника Центра координации морского поиска и спасения Береговой охраны морских си Петериса Субботы была получена информация о том, что владелец баржи Trias Raduga Shipping заключил договор с компанией Alfons Hakans о буксировке баржи с мели, которая уже начала планировочные и подготовительные работы. 

"Пока еще нельзя прогнозировать точное время операции, поскольку оно зависит от подготовительного процесса и благоприятных погодных условий. В спасательной операции будут участвовать два буксира, один из них Tor на данный момент базируется в Хельсинки", - сообщил Суббота. 

Морские силы продолжают наблюдение за баржей и сохраняет повышенную готовность реагирования на последствия последствий утечки. 

В понедельник, 6 января, Латвийское телевидение сообщило, что недалеко от Вентспилса уже несколько дней на мели стоит баржа. Она плыла из Польши в Финляндию и сорвалась с буксира у Ужавы.

Баржа находится под наблюдением, чтобы своевременно отреагировать на возможные угрозы окружающей среде, поскольку на судне находится несколько кубометров топлива. 

В региональном управлении Государственной службы среды (VDD) пояснили, что 6 января инспекторы изучили ситуацию. Ветер начинает стихать, баржа стабильна и угроза окружающей среде не констатирована. 

"Только получила фотографии, стоит сказать - баржа скоро будет на берегу, но без шуток, хорошая новость в том, что утечки нет. Баржа пустая и есть очень большая надежда, что скоро ее отбуксируют с мели", - заявила журналистам директор Вентспилсского регионального управления VDD Ингуна Плявиня. 

Капитан порта Трукшанс отметил, что разрешение ситуации находится вне компетентности службы портового капитана, но за ней будут следить. 

Синоптики прогнозируют, что в среду, 8 января, южный, юго-западный ветер с утра и днем в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на побережье его скорость в порывах достигнет 22 метров в секунду.

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