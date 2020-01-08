Места на кладбищах за особые заслуги хотят регулировать законом

Дискуссии о необходимости единого регулирования в области захоронений начались уже в 2018 году, и для упорядочения этой отрасли к 2023 году планируется разработать закон о захоронениях, который установит для самоуправлений единые принципы в отношении резервирования и получения мест на кладбищах.