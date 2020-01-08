Ср, 8.01.2020
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Места на кладбищах за особые заслуги хотят регулировать законом

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижское самоуправление предлагает установить законом о захоронениях порядок предоставления за особые заслуги перед государством мест на частично закрытых рижских кладбищах, и то, как будет регулироваться их содержание, пишет Latvijas Avīze. 

Дискуссии о необходимости единого регулирования в области захоронений начались уже в 2018 году, и для упорядочения этой отрасли к 2023 году планируется разработать закон о захоронениях, который установит для самоуправлений единые принципы в отношении резервирования и получения мест на кладбищах. 

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