Места на кладбищах за особые заслуги хотят регулировать законом

Рижское самоуправление предлагает установить законом о захоронениях порядок предоставления за особые заслуги перед государством мест на частично закрытых рижских кладбищах, и то, как будет регулироваться их содержание, пишет Latvijas Avīze.
Дискуссии о необходимости единого регулирования в области захоронений начались уже в 2018 году, и для упорядочения этой отрасли к 2023 году планируется разработать закон о захоронениях, который установит для самоуправлений единые принципы в отношении резервирования и получения мест на кладбищах.