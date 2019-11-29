Гораздо ближе к Чаксте, чем Вике-Фрейберга: сколько стоила "Фемида" Бункуса?

Примечательно, что памятник погибшему юристу выполнен в форме весов Фемиды. Фемида в греческой мифологии - богиня правосудия, а весы символизируют беспристрастие, с которым она судит обвиняемых в чем-либо, как бы взвешивая на весах все доводы обвинения и защиты.

Выражение "весы Фемиды" давно стало синонимом правосудия.

ФОТО: TVNET

Автор могилы Мартиньша Бункуса - художник и каменщик Гунтис Пандарс.

Стоимость такого памятника составляет не менее 10 000 евро, сообщала Privātā Dzīve.

Присвоенное Бункусу место для захоронения ранее было актировано, то есть - в течение продолжительного времени никто не ухаживал за ним, поэтому его можно было выделить для захоронения другим лицам.

Как рассказал изданию Neatkarīgā Rīta Avīze глава Управления кладбищ Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Гинт Зела, на этом месте можно хоронить лишь урны.

Это место предлагалось другим людям, но они отказались, так как усопшего хотели похоронить в гробу. Семья Бункуса же наоборот выбрала это место из десятка других предложенных.

Также Гинт Зела поделился, что семья Бункуса получила столь престижное место для захоронения не с первого раза.

Изначально на полученное от семьи письмо о желании захоронить Мартиньша именно на Лесном кладбище, управление ответило отказом.

И только лишь получив одобряющее письмо из Министерства юстиции, управление приняло положительное решение, удовлетворяющее запрос семьи Бункуса.

Как иронично заметил Гинт Зела: "Неужели я - самое важное лицо в Латвии, которое может решать, позволять или запрещать хоронить кого-то на востребованном кладбище, если такую просьбу обосновала соответствующая институция (в данном случае Министерство юстиции), а в правилах рижского самоуправления не сформулированы критерии захоронения особо важных людей на особо важных кладбищах".

Вскоре после того, как факт поддержки стал достоянием общественности, Минюст распространил объявление, уточнив, что ведомство не просило выделить могильное место убитому администратору неплатежеспособности Бункусу, однако призвало Управление кладбищ Рижской думы рассмотреть такую возможность. Министерство не берет на себя ответственность за решение Управления кладбищ.

В конечном итоге все свели к воле матери погибшего - в распространенном открытом письме семья Бункуса высказала сожаление о создании ложной "сенсации" в СМИ о месте захоронения Мартиньша и призвала критически оценивать истинную мотивацию тех, кто сообщил эту информацию.

В письме подчеркивается, что выбор места захоронения полностью взяла на себя мать убитого, которая желала сделать все самое лучшее в память о сыне. Именно она в установленном в законе порядке обратилась в Министерство юстиции и добилась положительного решения.

Кстати, памятник Бункуса украшают слова: "Прости, сын, что не уберегла тебя. Мама".

ФОТО: TVNET

И напоследок. Газета Latvijas Avīze обратила внимание на еще один интересный факт, напомнив, что несколько лет назад широко обсуждалось выделение семиместной могилы на Лесном кладбище для семьи Вайры Вике-Фрейберги. Тогда тоже писали, что могила "рядом с Янисом Чаксте" (Прим.ред.- Янис Чаксте - первый президент Латвии).

Как подчеркивает издание, полученная семьей В. Вике-Фрейберги площадь расположена по меньшей мере в нескольких сотнях метров от мемориала Яниса Чаксте, а выделенное место для захоронения Бункуса значительно ближе к мемориалу первого президента Латвии.

На фоне - мемориал Яниса Чаксте ФОТО: TVNET