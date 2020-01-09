Чт, 9.01.2020
Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Кассим Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана

Под колесами двух автомобилей погибла женщина-пешеход

ФОТО: Pixabay

В среду, 8 января, в Адажском крае в автоаварии погибла женщина, на которую наехали две автомашины, сообщили в Госполиции. 

На девятом км дороги Рига - граница с Эстонией на женщину наехала автомашина Volkswagen, а затем еще один не установленный автомобиль.

Пострадавшая от полученных травм умерла на месте происшествия.

Всего в среду зарегистрировано 64 ДТП. В авариях пострадали восемь человек, погиб один. Пятеро пострадавших были пешеходами.

Оформлено 443 протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 159 за превышение скорости, шесть за вождение в состоянии алкогольного опьянения и два - в состоянии наркотического опьянения. 

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