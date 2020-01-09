Под колесами двух автомобилей погибла женщина-пешеход

На девятом км дороги Рига - граница с Эстонией на женщину наехала автомашина Volkswagen, а затем еще один не установленный автомобиль.

Пострадавшая от полученных травм умерла на месте происшествия.

Всего в среду зарегистрировано 64 ДТП. В авариях пострадали восемь человек, погиб один. Пятеро пострадавших были пешеходами.