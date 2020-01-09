Шестилетний весом 90 кг: в Латвии всё чаще встречается экстремальное ожирение

Эндокринолог Детской клинической университетской больницы Юргита Гайлите столкнулась в своей практике с шестилетним и девятилетним детьми, которые весят 90 килограмм и 110 килограмм соответственно. Есть и 16-летний подросток, который весил 195 килограмм.

Как отмечает Гайлите, последний пример уже патологическое ожирение, когда во время сна необходимо искусственное дыхание.

Врач рассказала, что детям с лишним весом в будущем могут грозить диабет второго типа, ортопедические проблемы, инсульт, а также ряд других проблем.

Проблема избыточного веса и ожирения среди школьников в Латвии уже настолько широко распространена, что детям приходится стоять в очереди по три-четыре месяца, чтобы попасть в программу коррекции веса в Детской клинической университетской больнице.

В Западной Европе полные дети характерны для семей с низкими доходами, поскольку питательная еда дешевле, чем здоровая. Однако в Латвии эта проблема есть и в семьях с хорошим достатком, поскольку там могут баловать детей едой, богатой калориями.

Большинство родителей детей, у которых в ходе исследования был выявлен лишний вес, не считали, что у ребенка есть проблемы с весом. Поэтому исследователи подчеркивают, что обеспечение ребенку здорового питания и побуждение его к физической активности являются задачей родителей, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Нередко бабушки и дедушки покупают сладости, чтобы побаловать внуков.

Аналитик Центра профилактики и контроля заболеваний Ивета Пудуле рассказала, что Латвия с 2007 года входит в сеть Всемирной организации здравоохранения по наблюдению за ожирением детей, в рамках которой уже несколько лет собираются данные об антропометрических показателях, конкретно - о весе и росте детей семи и девяти лет.