Юрашс и Закатистов вернулись на работу в Сейм

После того, как Конституционный суд отменил установленные прежним созывом парламента ограничения, депутаты Сейма Юрис Юрашс (Новая консервативная партия, НКП) и Атис Закатистов (KPV LV) вернулись на работу в парламенте и участвуют в первом пленарном заседании зимней сессии.
Депутатов поздравила с возвращением ведущая сегодняшнее заседание заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере Ле-Галл. Коллеги приветствовали их аплодисментами, а председатель фракции НКП Юта Стрике преподнесла цветы.
Полномочия Юрашса и Закатистова были возобновлены в конце декабря, когда вступило в силу решение Конституционного суда, отменившее запрет на участие в работе парламента депутатам, выданным для уголовного преследования.
Юрашс не мог участвовать в заседаниях парламента с 31 января 2019 года, Закатистов - с июня 2019 года.