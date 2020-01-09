Чт, 9.01.2020
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Юрашс и Закатистов вернулись на работу в Сейм

Юрис Юрашс и Атис Закатистов.

ФОТО: LETA

После того, как Конституционный суд отменил установленные прежним созывом парламента ограничения, депутаты Сейма Юрис Юрашс (Новая консервативная партия, НКП) и Атис Закатистов (KPV LV) вернулись на работу в парламенте и участвуют в первом пленарном заседании зимней сессии.

Депутатов поздравила с возвращением ведущая сегодняшнее заседание заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере Ле-Галл. Коллеги приветствовали их аплодисментами, а председатель фракции НКП Юта Стрике преподнесла цветы. 

Полномочия Юрашса и Закатистова были возобновлены в конце декабря, когда вступило в силу решение Конституционного суда, отменившее запрет на участие в работе парламента депутатам, выданным для уголовного преследования.

Юрашс не мог участвовать в заседаниях парламента с 31 января 2019 года, Закатистов - с июня 2019 года. 

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