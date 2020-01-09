Юрашс и Закатистов вернулись на работу в Сейм

Депутатов поздравила с возвращением ведущая сегодняшнее заседание заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере Ле-Галл. Коллеги приветствовали их аплодисментами, а председатель фракции НКП Юта Стрике преподнесла цветы.

Полномочия Юрашса и Закатистова были возобновлены в конце декабря, когда вступило в силу решение Конституционного суда, отменившее запрет на участие в работе парламента депутатам, выданным для уголовного преследования.