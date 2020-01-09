Вс, 12.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР
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  • Арендовать целый остров и жить в домике на дереве или иглу. Да, всё это возможно в Латвии!

Арендовать целый остров и жить в домике на дереве или иглу. Да, всё это возможно в Латвии!

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Домик на дереве в трёх километрах от Цесиса

Коллаж TVNET

ФОТО: Flickr, Airbnb, TVNET

Январь - самое время, когда стоит начинать планировать летний отдых. Мечтаете пожить в настоящем домике на дереве, любоваться звездным небом в прозрачном иглу, взять в аренду личный остров, где кроме вас не будет никого, и думаете, что это возможно только за далеким рубежом? 

Мы "прошерстили" весь интернет, чтобы доказать, что это не так. Представляем вашему вниманию восемь экзотических вариантов ночлега в Латвии. 

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Домик на дереве в трёх километрах от Цесиса

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