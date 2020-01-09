Определен возраст, в котором у женщины самые яркие оргазмы
Опрос женщин в возрасте от 18 до 70 лет показал, в каком возрасте представительницы прекрасного пола испытывают наиболее интенсивные оргазмы.
В ходе опроса Интернет-магазина Lovehoney выяснилось, что 63% дам старше 45 лет почти всегда достигают наивысшей точки наслаждения в сексе, и лишь 36% женщин способны получить оргазм в возрасте до 25 лет.
Кроме того, представительницы старшей возрастной группы сообщили о гораздо более высоком уровне сексуального удовлетворения.
Каждая шестая женщина в возрасте от 46 до 50 лет оценила свою сексуальную жизнь как 10/10.
Для сравнения - только 11% 25-летних и 10% женщин 31-35 лет дали себе столь высокую оценку.
Организаторы опроса не могут с уверенностью обосновать эти статистические данные, но предполагают, что важную роль играют опыт, уверенность в себе и эмоциональная зрелость.
Галерея: Как выглядят женщины во время оргазма