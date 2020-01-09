Определен возраст, в котором у женщины самые яркие оргазмы

В ходе опроса Интернет-магазина Lovehoney выяснилось, что 63% дам старше 45 лет почти всегда достигают наивысшей точки наслаждения в сексе, и лишь 36% женщин способны получить оргазм в возрасте до 25 лет.

Кроме того, представительницы старшей возрастной группы сообщили о гораздо более высоком уровне сексуального удовлетворения.

Каждая шестая женщина в возрасте от 46 до 50 лет оценила свою сексуальную жизнь как 10/10.

Для сравнения - только 11% 25-летних и 10% женщин 31-35 лет дали себе столь высокую оценку.

Организаторы опроса не могут с уверенностью обосновать эти статистические данные, но предполагают, что важную роль играют опыт, уверенность в себе и эмоциональная зрелость.