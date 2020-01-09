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Рижский международный автовокзал на время закрывали: вероятно, дело в снаряде времен войны

Рижский международный автовокзал

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В четверг, 9 января, был эвакуирован Рижский международный автовокзал и на некоторое время приостановлено обслуживание автобусных рейсов, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне. 

Автобусы не впускали на территорию автовокзала, и пассажиров высаживали за пределами этой территории, а новые рейсы не отправляли. 

Пассажирам, которые из-за эвакуации автовокзала пропустили свой автобус, возвратят деньги за билеты. 

Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что на территории автовокзала был обнаружен, возможно, снаряд времен войны, поэтому в целях безопасности пассажиры с территории вокзала были эвакуированы.

Потенциально взрывоопасный объект был обнаружен на территории, на которой находятся остановки автобуса и железнодорожная насыпь.

На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы, в том числе саперы.

Вскоре автовокзал восстановил работу. Как убедился TVNET, около 14.00 автовокзал работал в обычном режиме.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

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