Рижский международный автовокзал на время закрывали: вероятно, дело в снаряде времен войны

Автобусы не впускали на территорию автовокзала, и пассажиров высаживали за пределами этой территории, а новые рейсы не отправляли.

Пассажирам, которые из-за эвакуации автовокзала пропустили свой автобус, возвратят деньги за билеты.

Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что на территории автовокзала был обнаружен, возможно, снаряд времен войны, поэтому в целях безопасности пассажиры с территории вокзала были эвакуированы.

Потенциально взрывоопасный объект был обнаружен на территории, на которой находятся остановки автобуса и железнодорожная насыпь.

На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы, в том числе саперы.

Вскоре автовокзал восстановил работу. Как убедился TVNET, около 14.00 автовокзал работал в обычном режиме.

ФОТО: TVNET