Рижский международный автовокзал на время закрывали: вероятно, дело в снаряде времен войны

В четверг, 9 января, был эвакуирован Рижский международный автовокзал и на некоторое время приостановлено обслуживание автобусных рейсов, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
Автобусы не впускали на территорию автовокзала, и пассажиров высаживали за пределами этой территории, а новые рейсы не отправляли.
Пассажирам, которые из-за эвакуации автовокзала пропустили свой автобус, возвратят деньги за билеты.
Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что на территории автовокзала был обнаружен, возможно, снаряд времен войны, поэтому в целях безопасности пассажиры с территории вокзала были эвакуированы.
Потенциально взрывоопасный объект был обнаружен на территории, на которой находятся остановки автобуса и железнодорожная насыпь.
На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы, в том числе саперы.
Вскоре автовокзал восстановил работу. Как убедился TVNET, около 14.00 автовокзал работал в обычном режиме.
Kas notiek autoostā? @breakinglv pic.twitter.com/Zj86A2Icma— Jānis Klāks (@JnisKlks) January 9, 2020