Тысячам верблюдов в Австралии грозит отстрел

Как сообщается, речь идёт о количестве до 10 тысяч особей.

Стрелки будут отстреливать животных с вертолетов. Это будет происходить на территории, в которой проживают 2300 аборигенов. Животные пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды.

Как пишет издание со ссылкой на министерство охраны окружающей среды штата Южная Австралия, данная мера нужна не только для защиты местного населения, но и благополучия животных, так как верблюды уже начали погибать от жажды.

В свою очередь десятки сомалийцев опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а отдать их африканской республике.