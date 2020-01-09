Тысячам верблюдов в Австралии грозит отстрел

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные могут создать риски отдаленным селениям, где живут представители коренных народов, сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, речь идёт о количестве до 10 тысяч особей.
Стрелки будут отстреливать животных с вертолетов. Это будет происходить на территории, в которой проживают 2300 аборигенов. Животные пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды.
Как пишет издание со ссылкой на министерство охраны окружающей среды штата Южная Австралия, данная мера нужна не только для защиты местного населения, но и благополучия животных, так как верблюды уже начали погибать от жажды.
В свою очередь десятки сомалийцев опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а отдать их африканской республике.
Разведение верблюдов - одна из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий, пишет Deutsche Welle.