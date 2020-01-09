Чт, 9.01.2020
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СМИ: Иран по ошибке сбил украинский самолет

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Украинский самолет, который потерпел крушение 8 января недалеко от Тегерана, был сбит по ошибке иранской ракетой ПВО, пишут СМИ и информагентства США со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках.

CBS со ссылкой на источники в американской разведке заявляет, что радарами были констатированы инфракрасные следы двух ракетных пусков, после которых была отмечена вспышка взрыва.

Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки -  они считают, что Boeing 737-800 сбила ракета российского производства "Тор".

Версию крушения лайнера из-за иранской ракеты также высказали источники Associated Press.

"Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку", - заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку с той стороны… Не с нашей. Мы тут ни при чем", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Одно из официальных лиц США рассказало агентствам Reuters и AP, что американскими спутниками был зафиксирован запуск двух ракет иранской ПВО незадолго до падения лайнера, после чего возникли взрывы. Два источника утверждают, что Вашингтон полагает, что это могло являться случайностью.

В Пентагоне отказались комментировать данное сообщение.

Глава гражданской авиации Ирана назвал "абсурдными слухами" это заявление, пишет Reuters.

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