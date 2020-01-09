СМИ: Иран по ошибке сбил украинский самолет

CBS со ссылкой на источники в американской разведке заявляет, что радарами были констатированы инфракрасные следы двух ракетных пусков, после которых была отмечена вспышка взрыва.

Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки - они считают, что Boeing 737-800 сбила ракета российского производства "Тор".

Версию крушения лайнера из-за иранской ракеты также высказали источники Associated Press.

"Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку", - заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Trump on plane that crashed in Iran: "I have my suspicions ... it was flying in a pretty rough neighborhood. Some people say it was mechanical. I don't even think that's a question, personally." pic.twitter.com/2TNJosBPRi — Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2020

"Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку с той стороны… Не с нашей. Мы тут ни при чем", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Одно из официальных лиц США рассказало агентствам Reuters и AP, что американскими спутниками был зафиксирован запуск двух ракет иранской ПВО незадолго до падения лайнера, после чего возникли взрывы. Два источника утверждают, что Вашингтон полагает, что это могло являться случайностью.

В Пентагоне отказались комментировать данное сообщение.