Пт, 10.01.2020
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При ограблении ювелирного магазина в Таиланде убит двухлетний мальчик

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Таиланде вооруженный мужчина в маске ограбил магазин украшений. Во время ограбления были убиты три человека, в том числе двухлетний мальчик.

Ещё четыре человека получили серьёзные ранения, когда злоумышленник начал беспорядочно стрелять. Во время нападения в провинции Лопбури грабитель забрал с прилавка золотые украшения на сумму 14 900 тысяч евро. 

Как сообщает местная полиция, двое других погибших - охранник и продавщица магазина. 

На записи с камер видеонаблюдения видно, что стрелок заходит в магазин в торговом центре, открывает огонь и прыгает на прилавок.

Как сообщили в местной полиции, нападение длилось всего минуту и грабитель скрылся с места происшествия на мотоцикле. 

Власти объявили денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет поймать преступника. 

В Таиланде у большей части населения есть оружие, а в последние месяцы произошло несколько преступлений с огнестрельным оружием. 

Галерея: Ограбление в Таиланде

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