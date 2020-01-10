В этом сезоне от гриппа умерли уже семь человек

Возраст скончавшихся пациентов составлял от 53 до 89 лет, среди них было пять женщин и двое мужчин. У всех пациентов были сопутствующие заболевания, такие как хронические сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, сахарный диабет и хронические заболевания почек и печени. Ни один умерших не был привит от гриппа, сообщает SPKC.

В первую неделю этого года заболеваемость гриппом была аналогична показателям предыдущей недели - 107,4 случая на 100 000 жителей.

О случаях заболевания сообщали амбулаторные медицинские учреждения на всех включенных в мониторинг административных территориях, кроме Валмиеры. Наибольшая заболеваемость гриппом была отмечена в Гулбене, Лиепае, Елгаве и Риге.

За прошедшую неделю был госпитализирован 141 пациент, причем у 14 из них была констатирована вызванная гриппом пневмония. Это больше, чем за последнюю неделю 2019 года, когда были госпитализированы 114 пациентов, говорится в отчете SPKC.

В первую неделю года увеличилась частота обращений пациентов в амбулаторные медицинские учреждения с острыми инфекциями верхних дыхательных путей - в среднем было зарегистрировано 660,8 случаев на 100 000 жителей. Для сравнения, в последнюю неделю 2019 года было зарегистрировано 525,4 случая на 100 000 жителей.

SPKC предупреждает, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и легких, сахарный диабет и онкология, а также пациенты с хроническими инфекциями и ослабленным иммунитетом. Грипп также особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.