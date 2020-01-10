"Самая опасная атака из всех, что были в Ираке": командир латвийского контингента о недавнем обстреле

"Атака была очень мощной. Для одного из наших солдат это уже шестая миссия. Он уже бывал в Ираке и был свидетелем различных атак, включая минометные обстрелы и обстрелы малокалиберными ракетами.

По его мнению, это была самая крупная и опасная атака из всех, что были в Ираке на сегодняшний день", подчеркнул Берзиньш.

Он пояснил, что в баллистических ракетах этого типа содержится от 600 до 900 кг взрывчатки. Если бы они были нацелены на находящуюся на базе жилую зону, ущерб был бы более значительным, и базу можно было бы считать уничтоженной.

Учитывая, что все попадания пришлись на военные объекты, ущерб оказался менее серьезным.

Берзиньш подтвердил, что информация о запланированном Ираном нападении была получена своевременно, поэтому у солдат было время подготовиться и уйти в безопасное место.

"Мы знали точное время нападения, поэтому все закончилось сравнительно хорошо",

- сказал он, добавив, что латвийские солдаты во время нападения находились на расстоянии четырех километров от места удара.

По словам Берзиньша, союзники также готовились к сценарию, что Иран может начинить ракеты не взрывчатым веществом, а химическим оружием.

Несмотря на то, что иранские СМИ сообщают об уничтожении во время атаки большей части техники, Берзиньш сообщил, что некоторые единицы техники все же удалось вывезти из зоны поражения, и иранские СМИ несколько преувеличивают нанесенный урон.

Берзиньш заявил, что в Кувейте у латвийских солдат есть все, что им нужно. Они готовятся вернуться в Ирак при первой же возможности, чтобы продолжить подготовку иракских солдат.

Командир также сообщил, что солдаты имели возможность сообщить своим родственникам, что с ними все в порядке, и они регулярно связываются со своими семьями.

Как сообщалось, Латвия, так же как Дания, Эстония и Литва, перевела из Ирака в Кувейт своих военнослужащих. Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любое обучение в Ираке приостановлено.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке.

"Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ирак будет далее решаться вместе с партнерами", - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.