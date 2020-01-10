"На увеличение зарплат медикам выделили достаточно": как просчитался депутат Сейма

Однако заявление Юдина о том, что на повышение зарплат медицинских работников достаточно 52,38 млн евро вместо требуемых Минздравом 120 млн, директор Национальной службы здравоохранения (NVD) Эдгар Лабсвирс расценил как непрофессиональное и безответственное.

"В своих данных он проигнорировал семейных врачей, врачей неотложной помощи, детских стоматологов.

В публичном секторе намного больше, чем 4000 врачей, и эти данные доступны на сайте NVD", - сказал Лабсвирс в передаче TV3 900 sekundes, добавив, что количество врачей в стране превышает 9000.

Юдин проанализировал информацию о доходах 5627 врачей, 10 712 медицинских сестер и акушерок. В своих расчетах Юдин брал за основу не количество ставок, а реальное число работающих в отрасли медиков.

Депутат также отметил, что есть врачи, которые в среднем работают по 300-500 часов в месяц, и ему непонятно, каким образом они могут отрабатывать такое количество часов. Подобные данные могут указывать как на чрезмерную нагрузку на работников, так и на проблемы с учетом отработанных часов.