"На увеличение зарплат медикам выделили достаточно": как просчитался депутат Сейма

Депутат Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"), проанализировав данные СГД о зарплатах медперсонала за девять месяцев 2019 года, пришел к выводу, что для увеличения зарплат всех медицинский работников на 20% хватило бы 52,38 млн евро, в то время как Минздрав требует для этих целей 120 млн евро.
Однако заявление Юдина о том, что на повышение зарплат медицинских работников достаточно 52,38 млн евро вместо требуемых Минздравом 120 млн, директор Национальной службы здравоохранения (NVD) Эдгар Лабсвирс расценил как непрофессиональное и безответственное.
"В своих данных он проигнорировал семейных врачей, врачей неотложной помощи, детских стоматологов.
В публичном секторе намного больше, чем 4000 врачей, и эти данные доступны на сайте NVD", - сказал Лабсвирс в передаче TV3 900 sekundes, добавив, что количество врачей в стране превышает 9000.
Юдин проанализировал информацию о доходах 5627 врачей, 10 712 медицинских сестер и акушерок. В своих расчетах Юдин брал за основу не количество ставок, а реальное число работающих в отрасли медиков.
Депутат также отметил, что есть врачи, которые в среднем работают по 300-500 часов в месяц, и ему непонятно, каким образом они могут отрабатывать такое количество часов. Подобные данные могут указывать как на чрезмерную нагрузку на работников, так и на проблемы с учетом отработанных часов.
Также Юдин обратил внимание на то, что, по данным СГД, девять врачей получают за полную ставку зарплаты меньше 950 евро, что ниже установленного на сегодняшний день размера минимальной зарплаты за ставку.